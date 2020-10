Hochschulen im Wandel : Studierende wünschen sich mehr Unterstützung

Studierende wünschen sich mehr Unterstützung durch ihre Hochschule. Lernen findet nicht nur in der Bibliothek statt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Hochschulen werden heutzutage mehr denn je als Lernbegleiter ersehnt. Das ist das Ergebnis einer Studie, an der 2000 Studierende teilnahmen.

Fast die Hälfte aller Studierenden wünschen sich mehr Unterstützung durch ihre Hochschule. Das zeigt eine repräsentative Befragung von über 2000 Studierenden an staatlichen und privaten Hochschulen bundesweit, die der Fachbereich Onlineplus der Hochschule Fresenius gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista durchgeführt hat.

Die Belastung ist hoch. Rechnet man die Zeit für Job und Beruf zusammen, kommt fast jeder Student auf eine kombinierte Studien- und Arbeitszeit von weit mehr als 50 Stunden pro Woche. 42 Prozent würden gern mehr Zeit für ihr Studium aufwenden. 19 Prozent wünschen sich mehr Stunden oder Tage für Beruf und Karriere. 32 Prozent hätten gern mehr Zeit für die Familie. Im Gegenzug wünschen sich auch 23 Prozent mehr Unterstützung, um den Belastungen des Studiums gerecht zu werden. 15 Prozent sehen hier den Arbeitgeber in der Pflicht. Die Meisten – mit 49 Prozent fast die Hälfte – fordern mehr Unterstützung von der eigenen Hochschule ein. Denkbar wären etwa Beratungs- und Trainingsangebote zum Zeit- und Selbstmanagement und Lerncoaching.

"Hochschulen müssen gleichermaßen auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen, auf die unterschiedlichen Lernstile und auf aktuelle Arbeitssituationen eingehen. Das Studium wird sich immer mehr an das Leben anpassen", davon ist Peter J. Weber, Dekan am Fachbereich Fernstudium der Hochschule Fresenius, überzeugt: "In jedem Jahrgang studieren Power-Studierende, die das Pensum schnell und zügig absolvieren, gemeinsam mit anderen, die sich mehr Zeit lassen wollen oder müssen. Eine gute Hochschule hilft allen, aus der aktuellen Lebenssituation das Beste zu machen".