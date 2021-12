Medikamenten-Studie : Weniger Alzheimer-Fälle durch Viagra?

Cleveland Eine Studie weist auf Zusammenhänge zwischen der Viagra-Wirkstoff Sildenafil und der Häufigkeit von Alzheimer-Fällen hin. Klinische Tests sind geplant.

Die Angelegenheit ist deutlich komplexer – und möglicherweise findet sie sogar ein sehr gutes Ende. Soeben hat eine Studie in „Nature Aging“ nachgewiesen, dass Menschen, die Sildenafil eingenommen hatten, in den sechs folgenden Jahren deutlich seltener an Alzheimer erkrankten als vergleichbare Patienten in den Daten, die das Medikament nicht eingenommen hatten. Sildenafil-Anwender hatten demnach im Vergleich zu Nicht-Anwendern ein um 69 Prozent verringertes Risiko für Alzheimer. Der Studie, die von Forschern der US-amerikanischen Cleveland Clinic geleitet wurde, liegen Krankenversicherungsdaten von mehr als 7,2 Millionen Menschen zugrunde.