Neue Studie über TV-Konsum Kleiner Freispruch für die Glotze

Ein Forscherteam des Universitätsklinikums Jena brachte 74 junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jahren für 5 Tage in einem Hostal unter, wo sie in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die eine wurde angehalten, fünf Tage lang acht Stunden täglich vor dem Fernseher zu sitzen, die andere sollte hingegen komplett darauf verzichten. Acht Stunden erscheinen zwar unrealistisch hoch. Doch Studienleiter Matthias Nürnberger betont, dass aktuelle Umfragen in Europa 210 Minuten TV-Konsum pro Kopf und Tag ergeben haben. „Und diese Zahl kann man getrost noch um ein Drittel, also auf ungefähr 280 Minuten, erhöhen, weil wegen des negativen Images des TV-Konsums oft stark untertrieben wird, wenn man danach fragt“, so der Neurologe. Bei Senioren, die nicht mehr arbeiten und nur noch selten nach draußen gehen, dürfte die Zahl sogar noch deutlich höher liegen.