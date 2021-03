1,6 Millionen Zwillingspaare jährlich : So viele Zwillingsgeburten wie noch nie

Paris Weltweit kommen einer Studie zufolge so viele Zwillinge zur Welt wie nie zuvor. Jedes Jahr werden inzwischen mehr als 1,6 Millionen Zwillingspaare geboren - das betrifft damit jede 40. Schwangerschaft. Die Forscher vermuten als Ursache unter anderem den Anstieg künstlicher Befruchtungen.

Die Forscher werteten Daten aus 135 Ländern aus den Jahren 2010 bis 2015 aus. Am höchsten sind demnach die Zwillingsraten in Afrika, wo rund 1,3 Millionen der jährlich 3,2 Millionen Zwillinge zur Welt kommen, obwohl in Afrika nur rund 17 Prozent der Weltbevölkerung leben. Die Ursache für die vielen Zwillingsgeburten dort vermuten die Forscher in der hohen Geburtenrate in Afrika sowie in möglichen genetischen Unterschieden.