Stiftung Warentest: Das sind die besten Pre- und Anfangsnahrungen für Babys​

14 von 21 Pre- oder Anfangsnahrungen schneiden in einer Prüfung der Stiftung Warentest mit „gut“ ab. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Berlin Nicht jede Mutter kann ihr Baby stillen. Die Stiftung Warentest hat analysiert, wie gut die Pre- oder Anfangsnahrungen für Säuglinge sind – mit meist gutem Ergebnis.

Die gute Nachricht für Eltern vorweg: Die meisten Anfangsmilchprodukte versorgen Babys mit allem, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. 14 von 21 Pre- oder Anfangsnahrungen schneiden in einer Prüfung der Stiftung Warentest mit „gut“ ab. Sogar die günstigen Eigenmarken der Drogerien gehören zu den Besten im Test.

Teilweise befinden sich aber Schadstoffe in den Nahrungsmitteln für Säuglinge. Doch auch das ist erst mal kein Grund zur Sorge: Grenzwerte werden nicht überschritten. Und die Zeitschrift „test“ (Ausgabe 9/2022) schreibt: „Schadstoffe lassen sich selbst bei sorgfältiger Herstellung nicht ganz vermeiden.“ Sie kommen teils in der Umwelt vor oder entstehen bei der Produktion.

16 Produkte werden trotzdem mit einer Note „befriedend“ in diesem Test-Aspekt „Schadstoffe“ bedacht, was aber bei den allermeisten Produkten nichts an deren gutem Gesamtergebnis ändert.