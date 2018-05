Stiftung Warentest 2018 - die Hälfte der alkoholfreien Biere sind nur "befriedigend"

Die Auswahl an alkoholfreien Bieren ist groß. Die Stiftung Warentest hat 20 alkoholfreie Biere untersucht ("test"-Ausgabe 6/2018). Neben dem Geschmack wurden auch Schaum, der Einsatz von Fremdkohlensäure und Zusatzstoffen bewertet. Neun erhielten die Note "gut", zehn "befriedigend". Ein Bier bekam die Note "ausreichend". Was Verbraucher wissen sollten:

Null Prozent Wer in der Schwangerschaft sichergehen will, sollte zu einem Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,0 Prozent greifen. Manche alkoholfreie Biere enthalten einen Restalkohol von 0,5 Prozent - so viel ist erlaubt und zum Teil auch in Trauben- oder anderen Fruchtsäften enthalten.