SkyView

Preis: 2,99 Euro (SkyView Lite ist kostenlos)

Plattform: iOS und Android

SkyView macht Sternenbeobachtung zum Kinderspiel. Einfach das Handy in den Himmel halten und die App zeigt Sterne, Sternenbilder, Planeten und Konstellationen direkt an. Spannende Events wie der nächste Sternenschauer lassen sich direkt in der App ablesen. Wer möchte, kann sich darüber per Benachrichtigung informieren lassen.