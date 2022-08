Experte zu Steppensommer : „Wir haben keinen Rekordsommer“

Dieser Sommer fühlt sich extrem heiß und trocken an. Der Deutsche Wetterdienst sieht aber keinen Jahrhundertsommer. Es gab schon wärmere Jahre. Die nächsten Tage könnten etwas Abkühlung und Niederschlag bringen.

Wiesen vertrocknen, Blätter verwelken und Menschen schwitzen. Dieser Sommer fühlt sich an wie ein Leben in der Steppe – also wie etwa in entlegenen Wüstengebieten, in der Pampa Südamerikas oder den Prärien in Nordamerika. Darum liest man immer wieder den Begriff Steppensommer. Was ist das überhaupt?