Stephen Hawking: Plätze für Dankgottesdienst werden ausgelost

London 1000 Plätze werden für den Dankgottesdienst zu Ehren des verstorbenen Stephen Hawking ausgelost. Hawkings Tochter Lucy ist es wichtig, dass möglichst viele Verehrer ihres Vaters an der Feier teilnehmen können.

Für den Dankgottesdienst zu Ehren des im März verstorbenen Astrophysikers Stephen Hawking werden rund 1000 Plätze ausgelost. Damit solle möglichst vielen Menschen die Teilnahme an der Feier am 15. Juni in Westminster Abbey ermöglicht werden, berichtete die britische BBC am Mittwoch (Online). Die Auslosung ende am 15. Mai. Während des Gottesdienstes soll die Asche des Wissenschaftlers in der Nähe der Gräber von Isaac Newton und Charles Darwin beigesetzt werden. Newton war 1727 und Darwin 1882 in der Londoner Kirche bestattet worden.