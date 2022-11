Talk mit Kabarettist Torsten Sträter am 17. November : Chat-Beratung für die mentale Gesundheit

Psychologin Juliane Pougin spricht beim „SOS & Friends“-Event in Düsseldorf mit Kabarettist Torsten Sträter zu mentaler Gesundheit. Foto: Marion Schönenberger/Krisenchat

Düsseldorf Junge Zielgruppen erreicht man heute vor allem mobil und über das Smartphone – das hat auch das Start-up „Krisenchat“ erkannt, das psychologische Hilfe für ukrainische Geflüchtete anbietet. Nun lädt es Comedian Torsten Sträter zu einem Gespräch über mentale Gesundheit.

In der Ukraine spielt sich seit Monaten Unvorstellbares ab. 14 Millionen Menschen haben ihr Land bereits verlassen müssen. Für die Betroffenen hören die psychischen Konsequenzen des Gesehenen mit der Flucht oftmals nicht auf. Zukunftsängste, Fluchterfahrung, Überforderung. Von diesen Themen berichtet das Berliner Start-up „Krisenchat“.

Seit zwei Jahren bietet das Unternehmen ein rund um die Uhr verfügbares Hilfsangebot für junge Menschen an – via Chat. „Als am 24. Februar der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann, waren wir bei Krisenchat, wie so viele andere, geschockt. Die Idee, das wirksame und erfolgreiche Konzept der deutschen Chatplattform für vom Krieg Betroffene zu nutzen, entstand quasi über Nacht“, sagt Psychologin Juliane Pougin, Mitglied der Psychologischen Leitung von Krisenchat. Seit dem 1. März ist „Krisenchat Ukrainian“ online. „Innerhalb einer Woche wurde die neue Plattform aufgebaut, und wir konnten viele engagierte ukrainisch und/oder russisch sprechende psychologische Fachkräfte gewinnen, die ehrenamtlich helfen wollten.“

Von insgesamt mehr als 400 aktiven ehrenamtlichen Beratern auf der Plattform sprechen derzeit 30 die ukrainische oder russische Sprache. Sowohl Geflüchtete als auch noch immer in der Ukraine lebende Menschen treten an sie heran, um über ihre Sorgen, Ängste und Probleme zu sprechen. „Chatter:innen, die sich in der Ukraine befinden, melden sich häufig mit Ängsten darüber, dass ihnen etwas zustoßen könnte“, berichtet Pougins Kollegin Anke Sander, die zudem die Netzwerkarbeit bei Krisenchat leitet. „Der Umgang mit Panikattacken, traumatischen Erlebnissen und Trauer sind zentrale Themen der Beratungen.“

Seit Beginn des Projekts „Krisenchat Ukrainian“ hätten sich mehr als 5000 Menschen über Chats gemeldet. „Der Großteil der Chattenden hat sich vorher mit Ihrem Problem noch nirgends gemeldet, auch nicht im engsten Familien- und Freundeskreis“, sagt Pougin. Mit den ausgebildeten Fachkräften der Bereiche Psychologie und soziale Arbeit können sie im Vertrauen chatten. Möglich macht das ein anonymer Zugang.

Angesichts der verstärkten Angriffe in den letzten Wochen und Monaten sei der Gesprächsbedarf über Chat angestiegen. „Die Gewinnung von ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater gestaltet sich auf der ukrainischen Plattform deutlich schwieriger als auf der deutschen. Das ehrenamtliche Engagement in der Krisenberatung ist aufgrund der oft kaum planbaren, persönlichen Situation und direkten Betroffenheit der verfügbaren Fachkräfte reduziert“, sagt Pougin. Fast alle Beteiligten des Projektes seien persönlich in irgendeiner Form vom Krieg betroffen, wodurch Trigger entstehen. Selbstfürsorge und gegenseitige Unterstützung seien daher ein wichtiger Aspekt der Arbeit.

Finanzielle Unterstützung erhält das Start-up von den SOS-Kinderdörfern. Diese arbeiten seit vielen Jahren im Bereich der mentalen Gesundheit und finanzieren als gemeinnützige Organisation maßgeblich den Aufbau und Betrieb des Projekts, so Pougin. Als Partner ist Krisenchat auch beim „SOS & Friends“-Event am 17. November in Düsseldorf dabei. Gemeinsam mit Kabarettist Torsten Sträter und weiteren Gästen wird Juliane Pougin im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die Bedeutung von mentaler Gesundheit sprechen. Im Anschluss wird Torsten Sträter den Abend mit einem Bühnenauftritt abrunden.

