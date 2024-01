Spritpreise Das ist die günstigste Zeit zum Tanken

Sie wollen möglichst günstig tanken? Am billigsten ist der Griff zur Zapfpistole zwischen 20 und 22 Uhr. So lautet eine Faustregel auf Basis von ADAC-Auswertungen. Auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise besonders niedrig. So ist Tanken in den Morgenstunden meist um einiges teurer.