Tipps So schützen Sie Wasserleitungen vor Frostschäden

Sind trotz Vorsorge Leitungen eingefroren, greift die Wohngebäudeversicherung bei Schäden am Gebäude, die durch geplatzte Wasserrohre entstehen, so der GDV. Dazu zählen Schäden an wasserführenden Leitungen, Heizkörpern, Wasch- und Spülmaschinen sowie Klima- und Wärmepumpen. Reparaturen müssen laut VDI von Fachpersonal erledigt werden.