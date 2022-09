Das Herzstück pflegen : So hält die Batterie im Elektroauto länger

München Die Batterie ist das Herzstück eines jeden E-Autos. Wer sie gut pflegt, kann die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern. Dazu gehört neben dem richtigen Aufladen auch das eigene Fahrverhalten.

Moderne Elektroautos schaffen bis zu 400 Kilometer Reichweite mit einer Ladung. Dennoch können Diskussionen um zu wenig Ladesäulen die Angst fördern, ohne Strom liegenzubleiben. Dabei hängt es maßgeblich auch vom eigenen Tank- und Fahrverhalten ab, wie lange die Batterie hält. Sportliche Fahrer verbrauchen meist mehr Energie. In dem Punkt unterscheiden sich Stromer und Verbrenner nicht so sehr voneinander.

Hitze und Kälte vermeiden

Egal, ob im Winter oder Sommer: „Bei Elektrofahrzeugen ist die Temperatur sehr entscheidend, was an den chemischen Prozessen innerhalb der Batterie liegt“, erklärt Markus Gregor von Tüv Süd.

Auf Kälte reagiert ein Akku genauso empfindlich wie auf extreme Hitze. In beiden Fällen verliert die Batterie schneller an Kapazität. Im Idealfall liegt die Temperatur zwischen 20 und 30 Grad. Ein E-Auto sollte man im Sommer also möglichst immer im Schatten parken. Im Winter ist hingegen ein Platz in der Garage optimal.