Qual der Wahl : So finden Eltern den perfekten Namen fürs Kind

So finden Eltern den perfekten Namen fürs Kind

Welcher Name passt am besten zum Baby? Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Düsseldorf Lumpi, Lucifer und Satan: Viele Eltern wünschen sich tatsächlich, Kinder so nennen zu dürfen. Erlaubt ist das nicht. Doch warum eigentlich nicht? Und wie findet man unter all den Namen den passenden?

Die Auswahl ist einfach zu groß: Wer auf der Suche nach einem Vornamen für sein Kind ist, kann regelrecht verzweifeln. Soll der Name traditionell klingen? Soll er eine Kette von Folgenamen hinter sich herziehen? Bei der Namenswahl geht viel - aber nicht alles ist erlaubt.

Vorname darf keinen Spott provozieren

„In erster Linie geht es darum, dass ein Vorname das Wohl des Kindes nicht gefährdet“, erklärt Julia Cissé, Standesbeamtin in Berlin. Das Wohl sei gefährdet, wenn spätestens in der Schule der Spott anderer Kinder sicher sei oder der Name das gesamte Leben belasten könne.