Senioren am Steuer Auch die Generation Ü-70 taugt fürs Lenkrad

„Hier zeigt sich einhellig und eindeutig, dass es keinen positiven Effekt irgendwelcher Überprüfungsmaßnahmen gibt“, berichtet Wolfgang Fastenmeier von der Psychologischen Hochschule in Berlin. Weder Fahr- noch Gesundheitstests würden die Fahrleistung der Senioren günstig beeinflussen. „Es überwiegen vielmehr die negativen Effekte“, warnt der Verkehrspsychologe. So würden viele Senioren aus Angst vor den Tests ihren Führerschein abgeben und auf Verkehrsmittel umsteigen, die für sie deutlich riskanter sind. So zeigte sich in einer US-Studie vom letzten Jahr, dass mit der Einführung verpflichtender Fahrtests für Senioren deren Unfallquoten bei Rad- und Fußgängerunfällen nach oben schnellten.