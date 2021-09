Früherkennung seltener Krankheiten : Warum ein Tropfen Blut für Eltern und ihr Baby alles bedeuten kann

Früherkennung ist gerade bei seltenen Erkrankungen extrem wichtig. Ab dem 1. Oktober werden im bundesweiten Neugeborenen-Screening 16 Krankheiten erfasst. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kurz nach der Geburt wird das Blut von Babys in Deutschland auf ein gutes Dutzend seltener und schwerer Krankheiten untersucht. Ein Glücksfall für alle werdenden Eltern und ihre Kinder. Denn für die Therapie zählt hier jeder Tag. Ab Oktober wird die Spinale Muskelatrophie ins Testprogramm aufgenommen.

„Ich möchte nicht mehr leben.“ Dies war der erste Gedanke, der Caroline Bergmann durch den Kopf ging, als sie von der Diagnose ihres Sohnes erfuhr: Spinale Muskelatrophie, kurz: SMA. Dabei hatte sie schon während der Schwangerschaft eine Ahnung, das etwas mit ihrem Kind nicht stimmen könnte. „Valentin hat sich kaum im Bauch bewegt“, erinnert sie sich. Später, nach der Geburt, lag der Kleine schlaff in seinem Bettchen, die Arme und Beine meist froschartig angewinkelt. „Er hatte überhaupt keine Muskelspannung. Aber wir haben das zunächst verdrängt“, erinnert sich der Vater. Trotzdem gingen die Eltern schließlich zum Arzt. Und erhielten fünf Wochen nach der Geburt die erschütternde Diagnose: Valentin ist eines von 6- bis 10.000 Babys in Deutschland, die jährlich mit einer spinalen Muskelatrophie zur Welt kommen.

Unter den seltenen Krankheiten ist SMA einer der häufigsten. Ursache ist ein genetischer Defekt auf dem menschlichen Chromosom Nummer 5. Es fehlt dort das Gen, welches für die Produktion eines bestimmtes Proteins verantwortlich ist, dem Motoneuron Faktor oder SMN1 (für Survival of Motoneuron Faktor). Der ist überlebenswichtig für die Nervenzellen (Motoneurone) im Rückenmark. Diese steuern über ihre Nervenfasern Muskeln im ganzen Körper. Bei der SMA bildet der Körper zu wenig oder gar kein Motoneuron Faktor. In der Folge sterben die Zellen im Rückenmark nach und nach ab, entsprechend schwindet die Muskelkraft. Zwar hat der Mensch noch ein zweites SMN-Gen (SMN 2). In der Regel reicht dies aber nicht aus, um das lebenswichtige Protein in ausreichender Menge herzustellen. Je nachdem, wieviel Motoneuron Faktor durch das zweite Gen ersetzt werden kann, fällt der Schweregrad der Erkrankung aus.

Info Seltene Erkrankungen haben meist genetische Ursachen Was ist selten? Wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen von einer Erkrankung betroffen sind, nennt man sie in der EU selten, schreibt der Verband der Universitätsklinika Deutschland. Hierzulande gelten rund 8000 Krankheiten als selten. 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind genetisch bedingt. Im Schnitt vergehen fünf Jahre bis zur richtigen Diagnose, so der Verband. Screening In Deutschland können Eltern ihr Baby seit 2019 auf insgesamt 15 Krankheiten testen lassen – am 1. Oktober kommt die SMA als 16. Erkrankung dazu. Schweregrade Man unterscheidet bei der SMA mehrere Formen. Der Schweregrad hängt widerum davon ab, wieviel Motoneuron Faktor durch das Ersatzgen SMN 2 produziert werden kann. Etwa die Hälfte der Betroffenen erkranken an der schwersten Form, der SMA I. 95 Prozent dieser Kinder versterben bisher innerhalb der ersten 18 Monate, wenn sie nicht beatmet werden. Kinder mit leichteren Verläufen können meist selbstständig sitzen, sind aber auf den Rollstuhl angewiesen (SMA II). Rund zehn Prozent entwickeln sich zunächst motorisch normal, verlieren ihre Gehfähigkeit aber im Erwachsenenalter (SMA IIIa). Nur die wenigsten Betroffenen haben die mildeste Form und können lebenslang selbstständig Gehen (SMAIIIb).

Für die betroffenen Kinder und ihre Eltern bedeutet die Diagnose SMA eine Katastrophe. Denn die Krankheit wirkt sich auf alle Muskeln im Körper aus. Krabbeln, Sitzen, Laufen, aber auch die Kopfhaltung und das Atmen und Schlucken werden beeinträchtigt. „Bei der schwersten Form der SMA versterben rund 95 Prozent der erkrankten Kinder innerhalb der ersten 18 Lebensmonate, wenn sie nicht künstlich beatmet werden“, sagt Wolfgang Müller-Felber. Der Kinder- und Jugendarzt ist auch Neurologe und Psychiater. Er leitet das Motorik-Haus am Klinikum der Münchner Universität. Und er ist nun einer der Wegbereiter für die Aufnahme der SMA in das Neugeborenen-Screening. Ab Oktober wird die spinale Muskelatrophie eine von dann 16 schweren Erkrankungen sein, die in das bundesweite Früherkennungs-Programm aufgenommen werden.

Für die Betroffenen und alle werdenden Eltern ist das ein großer Gewinn. Denn für die Therapie fast aller dieser schweren Erkrankungen, und ganz besonders bei der SMA, ist Zeit der alles entscheidende Faktor: „Time ist Motoneuron“, fasst es Müller-Felber zusammen. Anders ausgedrückt: Je eher die Behandlung beginnt, desto besser sind die Entwicklungschancen des Neugeborenen. „Im Idealfall beginnt die Therapie, noch bevor sich erste Symptome der Erkrankung zeigen“, sagt Müller-Felber. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Pilotstudie zum SMA-Screening. Bei etwa 15 Prozent der betroffenen Kinder treten diese aber bereits in den ersten vier Lebenswochen auf. Es zählt also jeder Tag.

Die Aufnahme der SMA in das Screening-Programm ist also ein großer Gewinn für alle werdenden Eltern. Von der Untersuchung selbst bekommt das Neugeborene kaum etwas mit. Kurz nach der Geburt wird ihm ein Tropfen Blut aus der Ferse entnommen. Dieses Blut wird dann mit etablierten molekularbiologischen Testverfahren auf verschiedene hormonelle Störungen und Stoffwechselkrankheiten getestet. Dies sind allesamt sehr schwerwiegende Erkrankungen, dazu gehören etwa auch die Mukoviszidose und Phenylketonurie. Im Falle der SMA ist die Diagnose schnell zu stellen: Das Fehlen des SMN1-Gens ist in der Übersicht nach der PCR klar erkennbar.

Ist die Diagnose sicher bestätigt, kann – natürlich unter enger Begleitung und Betreuung der Eltern und unter Beteiligung verschiedener medizinischer Fachbereiche – die Therapie zügig beginnen. Das Ziel ist klar: Das Kind braucht eine ausreichende Menge des „Survival motoneuron Faktor“ für das Überleben seiner Nervenzellen im Rückenmark. Insgesamt drei Arzneien sind bisher auf dem europäischen Markt für die Behandlung der SMA zugelassen. Sie setzen an zwei unterschiedlichen Stellschrauben an: Das verbesserte Auslesen des Ersatzgens SMN 2 bewirken die Medikamente Risidplam (Roche) und Nusinersen (Biogen, Ionis Pharmaceuticals). Ein anderer Weg ist die Genersatztherapie. Sie behebt auf einen Schlag die Ursache der SMA. Denn es wird mit Hilfe eines Vektors eine intakte Kopie des fehlenden Gens verabreicht. Das neue Gen baut sich im Zellkern in die Erbsubstanz ein, und die Körperzellen beginnen dann mit der Produktion des funktionierenden Motoneuron Faktors. Die Firma Novartis hat mit Zolgensma einen Vertreter dieser Therapieart auf den Markt gebracht.

Beginnt die Behandlung tatsächlich früh, haben betroffene Kinder eine echte Chance auf ein Leben in Mobilität. Kinder, die noch vor dem Auftreten erster Symptome therapiert wurden, erreichten in Studien bisher normale „motorische Meilensteile“, wie Müller-Felber sie nennt. Das bedeutet sitzen, krabbeln, stehen und sogar selbstständiges Laufen wurden für sie möglich. „Aber auch wenn die Therapie erst nach Auftreten der Symptome beginnt, lassen sich positive Entwicklungen beobachten“, betont Müller-Felber. Es zähle bei der SMA jeder Tag.

Inge Schwersenz hätte wohl alles dafür gegeben, wäre die SMA schon vor Jahren in das Neugeborenen-Screening aufgenommen worden. Die Ärztin im Ruhestand brachte zwei Kinder mit SMA zur Welt. Ihr erster Sohn wurde 1981 geboren. „Erst als er zwei Jahre alt war, fiel uns auf, dass er sehr oft stürzte, nicht gut rennen und keine Treppen laufen konnte“, erinnert sie sich. Es folgte eine medizinische Odyssee. Als die Eltern schließlich die Diagnose SMA bekamen, war ihr zweiter Sohn bereits sechs Wochen alt. „Es stelle sich dann heraus, das er auch SMA hatte, und zwar in seiner schwersten Form“, sagt die Mutter. „In diesem Moment bricht eine Welt zusammen.“

Viereinhalb Jahre kämpften der Junge und seine Familie. „Bis zu zehnmal in der Nacht aufstehen, Schleim absaugen, dazu Kämpfe mit Behörden und Kassen. Das alles war zermürbend“, schildert Schwersenz. Eines Tages war alle Kraft aufgebraucht, der Sohn verstarb an einer Lungenentzündung.

Der ältere Bruder hatte die leichtere Form der SMA, er konnte die ersten Lebensjahre sogar laufen. „Wir haben ihn dann aber im Rollstuhl eingeschult“, so Schwersenz. Er hat an der Regelschule Abitur gemacht, Informatik studiert und arbeitet heute in Vollzeit. „Trotzdem braucht er für die alltäglichen Dinge des Lebens Hilfe, und die Kraft in Händen und Armen hat in den vergangenen zehn Jahren schon nachgelassen“, so die Mutter.

Für sie sei die Aufnahme der SMA in das Screening ein „sehr emotionaler Moment“, sagt Inge Schwersenz. Sie engagiert sich seit Jahren für die Forschung und Therapie der SMA. Die Aussicht, dass diese schwere Krankheit künftig ihren Schrecken ein großes Stück weit verlieren kann, tröstet sie. Und auch Müller-Felber ist sicher: „Die SMA in der schweren Form, wie wir sie heute kennen, wird es künftig nicht mehr geben.“