Gut fürs Klima und die Natur Verschwörungstheorien rund um den Saharastaub – sind die Körner magnetisch?

Für Verschwörungstheoretiker liegt immer irgendetwas in der Luft. Es ist nie richtig greifbar, aber definitiv immer bedrohlich. In diesen Tagen dreht sich alles um den Staub aus der Sahara. Die besorgten Blicke, die sonst den Himmel nach den verräterischen „Chemtrails“ absuchen, jenen Kondensstreifen von Flugzeugen also, bei denen es sich angeblich um Chemikalien zur Vergiftung oder Manipulation der Menschheit handelt, bleiben diesmal am diesigen Wolkenband hängen, hinter dem die Sonne nur als milchige Scheibe zu erkennen ist.