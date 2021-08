Studie eingestellt : Rückschlag bei Suche nach Impfstoff gegen HIV/Aids

Washington Gegen das HI-Virus gibt es noch immer keinen Impfstoff. Ein vielversprechender Kandidat des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson wurde in den vergangenen Jahren in südafrikanischen Staaten getestet.

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat bei seiner Suche nach einem Impfstoff gegen HIV/Aids einen Rückschlag erlitten: Ein Impfstoffkandidat erwies sich bei einer großangelegten klinischen Studie in südafrikanischen Staaten als wenig wirksam. Der Schutz vor einer Infektion mit dem HI-Virus betrug nur 25 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die 2017 gestartete sogenannte Imbokodo-Studie mit mehr als 2600 jungen Frauen in Malawi, Mosambik, Sambia, Simbabwe und Südafrika wurde deswegen eingestellt.