Quiz für Rechtschreibprofis Wie gut kennen Sie die deutsche Sprache?

„Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“ ist mit 44 Buchstaben das längste Stichwort in der aktuellen Ausgabe des Duden. Im Jahr 2020 wurde das Rechtschreibwörterbuch in seiner 28. Auflage veröffentlicht und umfasst rund 148.000 Einträge – 3000 Einträge mehr als in der Ausgabe aus dem Jahr 2017. Sprache ist durch die Nutzung ihrer Sprecher immer im Wandel. Während also zuletzt Begriffe wie „Covid-19“ und „Elektroscooter“ hinzugefügt wurden, sind unter anderem die Worte „Bäckerjunge“ und „Kammerjungfer“ nicht mehr im Duden zu finden.