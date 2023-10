Quiz Wie gut ist Ihr Allgemeinwissen?

Eine gute Allgemeinbildung ist Bedingung, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Einen Teil davon beziehen wir aus der Schule, den anderen Teil lesen sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens selbst an. Und je nachdem, für welche berufliche Laufbahn man sich entscheidet, gibt es dann durchaus einen Bereich, in dem man über Fachwissen verfügt.