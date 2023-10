Quiz-Rückblick Was ist im Oktober 2023 alles passiert? Testen Sie Ihr Wissen!

Düsseldorf · Der Oktober 2023 ist vorbei und wir starten in die letzten zwei Monate des Jahres. Tag der Deutschen Einheit und Halloween hat vermutlich jeder auf dem Schirm, doch was ist in den letzten 31 Tagen eigentlich noch alles passiert?

31.10.2023, 11:06 Uhr

Foto: dpa/Annette Riedl

Mit dem Oktober beginnt das vierte und letzte Quartal eines jeden Jahres. Mit dem Erntedankfest und dem Tag der Deutschen Einheit ist der Monat gestartet und wie jedes Jahr bildet das Gruselfest Halloween den krönenden Abschluss. Die Bäume schmeißen ihre bunten Blätter ab, die Uhren wurden um- und viele Heizungen angestellt. Im Oktober heißt es ein jedes Jahr: Der Herbst ist da! Und die kalte Jahreszeit steht bereits vor der Tür. Infos Wie gut ist Ihr Allgemeinwissen? Infos Foto: Pixabay Doch was ist im Oktober 2023 noch alles passiert? Welche Ereignisse sind haften geblieben und welche Geschehnisse haben wir vielleicht schon wieder vergessen? Wir wagen den Rückblick. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz-Rückblick Oktober. Können Sie alle sieben Fragen richtig beantworten? Hier geht es zum Quiz. Hier geht es zur Infostrecke: Testen Sie Ihr Wissen über die Schlagzeilen im Oktober!

(glaw)