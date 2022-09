Queen besuchte Düsseldorf 1965 : Als Deutschland für elf Tage eine Königin hatte

Oberbürgermeister Willi Becker (r.) überreichte dem königlichen Paar im Rathaus ein Buch als Ehrengabe. Foto: Horn Ulrich

Düsseldorf 1965 besuchte Queen Elizabeth II. zum ersten Mal offiziell die Bundesrepublik. Die Düsseldorfer bejubelten sie am 25. Mai auf den Straßen. Fensterplätze, um sie und ihren Tross aus der Nähe zu sehen, kosteten 50 Mark, einige riefen auch Helau.

Dass Prinzen durch ihre Straßen fahren, erleben die Düsseldorfer an jedem Rosenmontag. Aber an einem für Karnevalisten ungewöhnlichen Tag, am 25. Mai 1965, stellen sich die Menschen wieder in Reihen auf und halten Ausschau. Das Warten lohnt sich umso mehr, denn im Mai fährt in Elizabeth II. eine richtige Königin in ihrem Wagen den langen Weg von Benrath in die Altstadt. Die Kinder haben ab 12 Uhr schulfrei, damit sie winken können. 30 000 Papierfähnchen hat das städtische Werbeamt verteilt. Aber das ist viel zu wenig: 500 000 stehen am Weg und wollen Englands junge Königin (39) sehen.

Info Die Queen Zweiter Besuch am Rhein folgte 2004 Familie Elizabeth, Jahrgang 1926, wächst als Enkelin von König George V. auf. Mit zehn Jahren wird sie zur voraussichtlichen Thronfolgerin, weil ihr Onkel, König Edward VIII., aus Liebe zur geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson abdankt. Ihm folgt sein Bruder 1936 als George VI. Mit 21 Jahren heiratet sie 1947 den deutschstämmigen Offizier Philip Mountbatten. Rund ein Jahr nach der Hochzeit kommt Thronfolger Charles zur Welt. Es folgen die Kinder Anne (1950), Andrew (1960) und Edward (1964). Krönung Nach dem frühen Tod Georges VI. im Februar 1952 wird sie als Königin proklamiert und schließlich am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey feierlich gekrönt. Deutschlandbesuche Vier Staatsbesuche hat die britische Königin mittlerweile in Deutschland absolviert. Der Premiere 1965 folgten Visiten 1978, 1992 und 2004. Düsseldorf Im Jahr 2004 kommt Elizabeth II. wieder nach Düsseldorf. Der damalige Ministerpräsident Peer Steinbrück begrüßt sie am 4. November am Flughafen. Anschließend geht es in einem Bentley zum Landtag. Dort besucht sie eine Ausstellung zu den deutsch-britischen Beziehungen. Im Plenarsaal hält sie eine kurze Ansprache, die nach draußen auf eine Videowand übertragen wird. Elizabeth II. trifft sich mit Schülern, Studenten, Sportlern und Künstlern in der Kunstsammlung (K21) am Kaiserteich. Anschließend besucht die Queen ein britisches Kind in der Kinderklinik der Uni Düsseldorf, Prinz Philip das Designzentrum auf der Essener Zeche Zollverein. Die Begeisterung von 1965 wird aber nicht erreicht: Den Hunderttausenden von damals auf den Straßen stehen lediglich einige Tausend 2004 gegenüber.

Für die Bundesrepublik ist im Jahr 1965 der Besuch einer Königin eine kleine Sensation. Die letzte britische Visite liegt 56 Jahre und zwei Weltkriege zurück. Elf Tage wird die Queen durch Deutschland reisen, dabei 3000 Kilometer zurücklegen. Die Reise führt sie durch acht Bundesländer und durch zwei Dutzend Städte und Gemeinden. Zwölf Mal wird sie sich ins Goldene Buch einer Stadt eintragen, 10 000 Menschen begrüßt haben – viele von ihnen mit Händedruck.

Am achten Tag macht Elizabeth, die ihren Staatsbesuch in Bonn begonnen hat, noch einmal Station in Nordrhein-Westfalen – dem Bundesland, an dessen Entstehung die Briten maßgeblich beteiligt gewesen sind. Und es ist dasjenige, das Großbritannien am nächsten liege, sagt die Queen. "Mein Gemahl und ich sind von dem herzlichen und großartigen Empfang sehr bewegt." Köln bereitet ihr ein umjubeltes Willkommen, Düsseldorf punktet mit winkenden Massen, Duisburg setzt den freundlichen Schlusspunkt, ehe die Königin den tiefen Westen am Abend in Richtung des westfälischen Soest verlässt.

Ein Sonderzug bringt die Monarchin am 25. Mai nach Düsseldorf: Um 12.10 Uhr – fünf Minuten früher als angekündigt – rollt der Zug am 25. Mai auf Bahnsteig 2 am Bahnhof Benrath ein. Mit einem Mercedes 600 wird sie zum Schloss Benrath gefahren. Beinahe hätte es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben, weil eine Entenmutter just in dem Moment mit ihren 18 Küken über die Straße watschelt. Aber die Ente kennt sich aus und lässt der Monarchin im letzten Moment die Vorfahrt. Gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Franz Meyers begrüßt die Regentin Mitglieder der britischen Delegation und nimmt mit ihnen im Vestibül ein Frühstück ein. Auch wenn der Engländer in Sachen "Full English Breakfast" Deftiges gewöhnt ist, überraschen bei dieser Mahlzeit nicht nur Zeitpunkt, sondern auch Speisenfolge. Es gibt Känguruhschwanzsuppe, Mittelmeer-Scampi, gespickte Ochsenlende und einen Obstsalat. Wie später ein Dolmetscher berichtet, sei Elizabeth ganz ungezwungen und gelöst gewesen. Ministerpräsident Meyers verrät, die Königin habe ihn mit so vielen Fragen nach Kohle und Stahl gelöchert, dass er kaum zum Essen gekommen sei und deshalb während des Frühstücks abgenommen habe.

Die Queen ist augenscheinlich von all der Freundlichkeit äußerst angetan, und Düsseldorf hat sich für seinen Gast wirklich herausgeputzt. Karstadt an der Schadowstraße baut eine detailgetreue Nachbildung von Big Ben vor das Kaufhaus. Der Bahnhof und das Schloss Benrath sind renoviert worden. Nichts soll in schlechter Erinnerung bleiben. Oberbürgermeister Willi Becker greift gar zu ungewöhnlichen Mitteln und bringt für den Empfang im Rathaus zwei Barock-Stühle aus seinem Privatbesitz mit. Später wird ein Schild das Sitzmöbel zieren: "Auf diesem Stuhl hat Königin Elizabeth II. von England anlässlich des offiziellen Besuches im Rathaus der Stadt Düsseldorf am 25. Mai Platz genommen."

Nach dem Besuch des Schlosses setzt die Queen ihre Reise in dem Mercedes fort. Von Benrath geht es quer durch die Stadt zum Rathaus am Marktplatz. Sie fährt in einem Wagen an der Seite von Meyers, Philip folgt mit Meyers' Frau Alberte in einem Wagen dahinter. Der Ministerpräsident berichtet später, Elizabeth habe sich immer umgedreht, um sich zu vergewissern, ob der ausladende Hut seiner Frau noch an Ort und Stelle sitzt.

Schon um zehn Uhr haben sich die ersten Menschen am "Zugweg" eingefunden, Polizisten vertreiben die Wartezeit, indem sie mit den Schaulustigen "Fähnchenschwenken" üben. 300 Flaggen wehen auf der Strecke an Masten im Wind. Und als die Queen endlich "kütt", ist für viele der Anblick zu schnell schon wieder vorbei. Über die Kö sei der Wagen viel zu flott gefahren, monieren die Zaungäste. Zu kurz sei der Moment gewesen, um auf das blaue Ensemble mit Hut und Mantel einen Blick zu werfen. Und die Kinder fragen ihre Mütter, ob das nun eine richtige Königin sei.

Gegen 15 Uhr heißt Düsseldorfs Oberbürgermeister Willi Becker den hohen Gast im Rathaus willkommen, an seiner Seite die wichtigsten Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Kirche. Manche Anwohner bieten Fensterplätze in den umliegenden Wohnungen für 50 Mark an. Unten auf dem Platz warten geduldig wieder Tausende Menschen, und einige rufen sogar "Helau". Die Stadt schenkt Elizabeth den Großen Ehrenring in den Farben Rot und Weiß, die durch eine Doppelreihe von Rubinen und Brillanten dargestellt werden. Philip bekommt für den ältesten Sohn Charles ein Briefmarkenalbum mit 400 Marken.

Um halb vier neigt sich die Zeit in Düsseldorf dem Ende zu. Elizabeth und Philip fahren zum Rheinsteiger und gehen an Bord der "MS Stadt Duisburg". In Duisburg besichtigen die Royals die Mannesmann-Werke in Huckingen, und Elizabeth überrascht mit einem mutigen Look: Sie trägt ein Kopftuch und darüber einen Schutzhelm. Die BBC nimmt die positive Stimmung auf und sendet den Satz "Die Deutschen benehmen sich, als sei es ihre Königin" in die Welt.

(RP)