Renommierte Auszeichnung : Physik-Nobelpreis geht an drei Klimaforscher – auch Deutscher dabei

Stockholm Für seine Klimamodellierungen erhält der deutsche Klaus Hasselmann als einer von drei Forschern den Nobelpreis für Physik. Die drei hätten den „Grundstein für unser Wissen zum Klima der Erde“ gelegt, begründete die Akademie.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, den in den USA forschenden Japaner Syukuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.