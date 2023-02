Zeichnung von Hergé „Tim und Struppi“-Titelblatt für Millionensumme in Paris versteigert

„Tim und Struppi in Amerika“ erschien als dritter Band der Comic-Reihe zunächst 1932 in Schwarz-Weiß. 1946 kam das Album in farbiger und textlich überarbeiteter Fassung auf den Markt. In den 70er Jahren tauschte Hergé auf Wunsch von US-Verlegern zwei afroamerikanische Figuren gegen zwei Weiße aus. Die am Freitag, 10. Februar 2023 versteigerte Zeichnung ist streng genommen nicht das Originalcover von „Tim und Struppi in Amerika“, sondern Hergés Neugestaltung von 1942 - die auch als Grundlage für die 1946 erschienene, weltberühmte Version des Titelcovers diente.