Die Ei-Frage Was sagt die Wissenschaft zum richtigen Eier-Konsum?

Eine chinesische Studie aus dem Jahr 2017 verglich Menschen, die täglich ein Ei aßen, mit solchen, die kaum Eier zu sich nahmen. Das Ergebnis im British Medical Journal überraschte: Im Vergleich zu Nichtkonsumenten war der tägliche Eierkonsum mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Der einschränkende Faktor der Studie: Es wurden nur Chinesen in die Studie aufgenommen. In China wird traditionell fettarm gegessen (eine Tradition, die aber in jüngerer Zeit offenbar durchbrochen wird). Dagegen zeigt eine Untersuchung im Journal of the American College of Cardiology andere und ungünstigere Ergebnisse. Eine spanische Studie dagegen gibt Entwarnung, denn sie sieht „keinen Zusammenhang zwischen dem Eierkonsum und der Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“.