Nobelpreis für Physik : Auszeichnung für Beleg des Klimawandels

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann und Giorgio Parisi sind die Physik-Nobelpreisträger in diesem Jahr. Foto: dpa/Pontus Lundahl

Oslo Der deutsche Klaus Hasselmann, der Japaner Syukuro Manabe und der Italiener Giorgio Parisi haben Ordnung in chaotische Systeme gebracht und Klimamodelle erstellt: Die Vorhersage des Klimawandels bekommt den Nobelpreis für Physik.

Sie sieht so simpel aus: Aus dem Weltall ist die Erde eine bläuliche Kugel, auf der Ozeane und Kontinente verteilt sind und über die Wolkenfelder ziehen. Doch je genauer man hinschaut und je mehr Daten man erfasst, desto komplexer und komplizierter wird das Bild. In den Ozeanen ändert sich der Salzgehalt, helle und dunkle Landmassen nehmen Wärme anders auf. Die genaue Luftzusammensetzung verändert die Dynamik komplett. Komplexe Strömungsmuster in den Meeren und der Atmosphäre sorgen für Veränderungen. Das alles bestimmt nicht nur unser Wetter, sondern auch, wie sich lang- und mittelfristig unser Klima entwickelt.

Es scheinen zu viele Faktoren zu sein, um sie alle zu berechnen. Kleine Veränderungen können mit der Zeit gewaltige Folgen haben. Auf den ersten Blick wirkt das chaotisch, unberechenbar und kaum zu begreifen. Doch auf den zweiten und dritten Blick gibt es Ordnung im Chaos und lassen sich Vorhersagen treffen – wenn man versteht, nach welchen Regeln das Chaos spielt. Und genau das haben die diesjährigen Preisträger des Physik-Nobelpreises getan.

Der Meteorologe und Klimatologe Syukuro Manabe (90) wurde in Japan geboren und studierte dort. Dann aber verließ er das Land, das unter den Folgen des Weltkrieges litt und ging in die USA. Er griff die grundlegenden Arbeiten des schwedischen Physikers und Nobelpreisträger Svante Arrhenius auf, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die Grundlagen des Treibhauseffekts auf der Erde beschrieb – und welche Rolle Kohlendioxid (CO2) dabei spielt, Wärme auf der Erde „einzufangen“. Zudem sah er damals schon die Gefahr eines Klimawandels durch das Verbrennen von Kohle, Gas und Öl.

Foto: dpa/Berit Roald 5 Bilder Das sind die Nobelpreisträger 2021

Manabe nun erklärte im Detail, wie eine erhöhte Konzentrationen von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu steigenden Temperaturen führt. Er entwarf erste Klimamodelle, die immer komplexer wurden und untersuchte, welche Auswirkungen Treibhausgase haben. Zudem erforschte er, welche stabilen Zustände das Klima haben kann – und was genau einen Wechsel der Zustände bewirkt.

Der ehemalige Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie, Klaus Hasselmann (89), erweiterte die Modelle – und erklärte, wie etwas mehr oder weniger Begreifbares wie das Klima am Ende mit etwas so Chaotischem wie dem alltäglichen Wetter verbunden werden kann. Vereinfacht gesagt: Wenn man mit einem Hund am Strand spazieren geht, läuft der nach links und rechts oder springt umher. Die Spuren des Hundes sind chaotisch. Das entspricht dem Wetter.

Und dennoch sieht man im Sand trotz aller Abweichungen von einem geraden Pfad, wie man sich am Ende mit dem Hund von Ort A zu Ort B bewegt hat. Das ist die Analogie für das Klima. Dieses chaotische „Rauschen“ rund um den Pfad lässt sich wiederum modellieren – und führt zu besseren Klimasimulationen. Und das schaffte das wissenschaftliche Fundament für Modellberechnungen, die tatsächlich Jahre und Jahrzehnte weit in die Zukunft reichen können.

Zudem identifizierte Hasselmann sogenannte „Fingerabdrücke“ im Klima. Sei es Asche aus Vulkanausbrüchen, Veränderungen in der Strahlung der Sonne oder Treibhausgase. Ihre jeweiligen Auswirkungen lassen sich tatsächlich identifizieren. Dadurch aber wird der von Menschen und unseren Emissionen verursachte Klimawandel nicht nur fundiert dargestellt, sondern auch belegt.

Nicht so ganz ins Bild der in diesem Jahr gewürdigten Klimaforscher scheint zunächst der italienische Physiker Giorgio Parisi (73) aus Rom zu passen. Aber er entdeckte, wie scheinbar zufällige Ereignisse am Ende doch gewissen Regeln folgen.

Vereinfacht gesagt: Die Teilchen eines Gases sind frei und bewegen sich zufällig. Kühlt man das Gas aber schnell ab, müssen die Teilchen sich neu ordnen. Dafür haben sie zunächst verschiedene Möglichkeiten, am Ende aber steht nur ein Zustand aus einer Bandbreite von möglichen Zuständen. Wiederholt man nun das Experiment, ergeben sich immer wieder andere Zustände. Nichts wiederholt sind, und rein zufällig wird jedes Mal eine andere Möglichkeit schließlich Realität. Das scheint chaotisch. Und doch lässt sich diese Willkür begreifen: Parisi fand einen Weg, das Verhalten zu berechnen. Er brachte Ordnung ins Chaos. Und seine Arbeit hatte enorme Auswirkungen auf die Modelle komplexer Systeme in der Mathematik, der Biologie und auch der Klimaforschung.

Die Entdeckungen der drei Wissenschaftler zeigen, dass „unser Wissen über das Klima auf einer soliden wissenschaftlichen Basis beruht“, sagt Thors Hans Hansson vom Nobelpreis-Komitee für Physik. Damit aber beruht auch der Klimawandel auf einer soliden wissenschaftlichen Basis. So setzt man kurz vor der UN-Klimakonferenz im Glasgow ein deutliches politisches Signal in Zeiten, in denen weltweit einige Politiker und „Leugner“ den Klimawandel in Zweifel ziehen, Wissenschaftlern jede Expertise absprechen oder die Berechnung komplexer Systeme mit simplen Behauptungen infrage stellen.

Hasselmann warnte bereits in den 1980-ern vor dem Klimawandel als Folge des Kohlendioxid-Ausstoßes. Und Parisi sagte kurz nach der Ehrung: „Es ist klar, dass wir für künftige Generationen jetzt sehr schnell handeln müssen.“ Es sei sehr dringend, dass auf der UN-Klimakonferenz im November in Glasgow klare und sehr kraftvolle Entscheidungen getroffen würden.