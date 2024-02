Nach der Krebsdiagnose Was passiert nun mit König Charles?

In jedem Fall dürfte Charles nun eine leitliniengerechte Behandlung erfahren. Eine interdisziplinäre Tumorkonferenz wird über seinen Fall längst beraten haben, wie das in der modernen Onkologie in großen Kliniken mit ausgewiesenen Krebszentren der Fall ist. In einem solchen Tumorboard kommen unter anderem Chirurgen, Onkologen, Internisten, Strahlentherapeuten, Radiologen, Nuklearmediziner, Pathologen und andere Fachärzte zusammen und überlegen das beste Therapiemanagement. Wie bei jedem Krebs schauen sie: Wie weit ist er fortgeschritten? Wie aggressiv ist er? Hat er gestreut? In dieser Hinsicht ist der Krebspatient Charles sogar ein Normalfall.