Giftiges Tier wurde früher für Morde benutzt : Schwarzblauer Ölkäfer ist Insekt des Jahres

Frankfurt/Potsdam In alten Zeiten wurde das Tier als Mordwerkzeug genutzt. Jetzt ist ein schwarzblau glänzender Käfer mit hochwirksamen Reizgift als Insekt des Jahres 2020 gekürt worden.

Der Schwarzblaue Ölkäfer (Meloe proscarabaeus) enthält in seinem Körper das Gift Cantharidin und wurde daher als Heiltier, aber auch für Giftmorde verwendet, berichtete Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg, am Mittwoch bei der Vorstellung des Insekt des Jahres. In Honig zubereitet gehörten die zehn bis 35 Millimeter großen Ölkäfer zu den bekanntesten „Liebestränken“ zur Steigerung der sexuellen Potenz. Nicht immer mit den erhofften, sondern oft auch mit tödlichen Folgen: Bereits die Giftdosis eines einzelnen Käfers ist für einen Erwachsenen tödlich. Im antiken Griechenland wurden Ölkäfer für Hinrichtungen missbraucht, bis in die Neuzeit sind nach Angaben des Insekten-Experten Morde mit dem Käfergift bekannt.