Auf der Suche nach „Nessie“ : Forscher kommen dem „Monster“ von Loch Ness auf die Spur

Drumnadrochit Die Uralt-Saga um das Monster von Loch Ness ist um ein Kapitel reicher. Nach einer gründlichen Analyse von DNA-Proben aus dem See im schottischen Hochland kam ein internationales Forscherteam zu einem ungewöhnlichen Schluss.

Das Team hatte vor einiger Zeit rund 300 Wasserproben aus dem See entnommen, um DNA-Spuren von Lebewesen zu finden - zum Beispiel in Fragmenten von Haut, Schuppen, Federn, Fell, Kot oder Urin. Geleitet wurde das Projekt von dem Genetik-Experten Neil Gemmell von der neuseeländischen University of Otago.