Netzfundstück Mit „Ancient Earth Globe“ Hunderte Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen

Eine Zeitreise in die Vergangenheit haben auch der Geowissenschaftler Tristan Salles von der University of Sydney in Australien und seine Kollegen simuliert. In einem hochauflösenden Computermodell, das Prozesse wie Erosion und Sedimentation berücksichtigt, haben die Forscher die topografische Entwicklung der Erde über die letzten 100 Millionen Jahre simuliert. Ein Youtube-Video zeigt in einem Zeitrafferfilm die Veränderungen, die weiter zurückreichen als das Aussterben der Dinosaurier vor rund 66 Millionen Jahren. Veröffentlicht wurde das hochauflösende Modell Anfang März 2023.