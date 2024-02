Mikro- und Nanoplastik Die unsichtbare Gefahr

Solche Partikel sind mittlerweile fast überall zu finden. Im Meer, in Lebensmitteln, Verpackungen, Flaschen, in der Muttermilch und sogar in der Antarktis haben Forscher diese Kunststoffteilchen nachgewiesen. Für die Umwelt und den Menschen kann das drastische Folgen haben – vom Müll verseuchte Strände, in Plastiktüten verhedderte Meeresbewohner oder Entzündungen im Körper. Professor Thomas Kraus vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik RWTH Aachen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Wirkung von kleinen und kleinsten Partikeln, zu denen auch Mikro- und Nanoplastikpartikel zählen, auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt.