Mega-Bauten 2022 : Das sind die höchsten Wolkenkratzer weltweit

Foto: dpa-tmn/TUI Cruises 11 Bilder Das sind die zehn höchsten Wolkenkratzer der Welt

Düsseldorf In den letzten Jahrzehnten schossen die Hochhäuser weltweit immer weiter in die Höhe, allein in New York City gibt es fast 1.000 Wolkenkratzer. Die höchsten finden sich allerdings fast alle in Asien. Wir zeigen die Top Ten im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eiffelturm in Paris (300 Meter) und „The Shard“ in London (309,6 Meter) gehören zu den höchsten Gebäuden in Europa. In Deutschland steht der höchste Wolkenkratzer in Frankfurt am Main: Der Commerzbank-Tower mit einer Höhe von 300 Metern. Überhaupt beherbergt Frankfurt die mit Abstand meisten Hochhäuser in Deutschland. Doch keines von ihnen kommt auch nur annähernd an die Top Ten der höchsten Wolkenkratzer der Welt heran.

Zum zehnten Platz fehlen dem Commerzbank-Tower nämlich ganze 228 Meter. Dort landet der CITIC Tower in Peking mit 528 Metern Höhe. Das Gebäude besitzt eine fast quadratische Grundform, ändert seine Breite im Höhenverlauf. Es ist von einem Gefäß-Typ, dem sogenannten „Zun“ aus der Bronzezeit inspiriert. Daher stammt auch der Spitzname für den Wolkenkratzer: „China Zun Tower“.

Der CTF Tianjin misst 530 Meter und schafft es somit ganz knapp vor dem CITIC Tower ins auf den neunten Platz. Das Gebäude wurde 2019 fertig gestellt und auf 97 Etagen finden sich ein Hotel mit 350 Suiten, luxuriöse Wohnungen und Büroräume im unteren Bereich. Das CTF Finance Center in Guangzhou (China) ist ebenfalls 530 Meter hoch und wurde drei Jahre vor dem CTF Tianjin im Jahr 2016 fertiggestellt.

Auf Platz acht kommt mit dem One World Trade Center (“1 WTC“) in New York City der einzige der zehn höchsten Wolkenkratzer, der nicht in Asien steht. Das „1 WTC“ ist 541 Meter hoch und wurde an jener Umgebung errichtet, an der einst die beiden Twin Tower des alten World Trade Centers standen. Primär dient es als Bürogebäude, verfügt auf den obersten der 105 oberirdischen Stockwerke über Aussichtsetagen und ein Restaurant im 102. Stock.

Für Platz sieben geht es nach Südkorea, genauer gesagt in die Hauptstadt Seoul, wo der Lotte World Tower steht. Der Wolkenkratzer wurde 2017 offiziell eröffnet und misst 554 Meter. In den sechs oberen der insgesamt 123 oberirdischen Stockwerke befindet sich eine Aussichtsplattform, die laut Guiness Buch der Rekorde die höchste Glasboden-Aussichtsplattform der Welt ist. Dorthin gelangen Besucher des Towers mit einem Aufzug, der die 554 Meter in weniger als einer Minute zurücklegen kann.

Es geht zurück aufs Festland nach China, wo mit dem Goldin Finance 117 in Tianjin der sechsthöchste Wolkenkratzer der Welt steht. Allerdings unterscheidet sich dieses Gebäude von den anderen auf der Liste: Denn das 597 Meter hohe Bauwerk wurde bisher noch nicht fertiggestellt und wird es wahrscheinlich auch nie. Zwar starteten die Bauarbeiten bereits vor 14 Jahren, nach der globalen Finanzkrise wurde der Bau aber im Jahr 2010 vorübergehend eingestellt. Danach gab es mehrere Anläufe, die Bauarbeiten wieder aufzunehmen, zuletzt 2018. Doch wegen ausstehender Zahlungen wurde das Projekt wieder auf Eis gelegt. Somit kann es gut sein, dass der Turm unvollständig bleibt.

Platz fünf liegt ebenfalls in China: Das Ping An International Finance Center mit einer Höhe von 599 Metern. Mitten in der Metropole Shenzhen gelegen, löste es 2017 das Kingkey 100 (442 Meter) als höchstes Gebäude der Stadt ab. Die Aussichtsplattform ist sogar höher, als die des Burj Khalifa in Dubai. Zudem gibt es zahlreiche Büros, ein Hotel und in den unteren Ebenen einige Einzelhandelsgeschäfte.

Nur zwei Meter höher als das Ping An International Finance Center ist der Makkah Clock Royal Tower in Mekka, Saudi-Arabien. Mit 601 Metern kommt der größte Uhrenturm, der optisch an den „Big Ben“ in London angelehnt ist, auf Platz vier des Rankings. Die vier Ziffernblätter, die an jeder Seite des Turms angebracht wurden, messen jeweils 43 Meter im Durchmesser, die Minutenzeiger sind 23 Meter lang und die Stundenzeiger 17 Meter. Somit soll die Uhrzeit auf der größten Uhr der Welt auch noch aus acht Kilometern Entfernung zu sehen sein. Das Projekt hat etwa 15 Milliarden US-Dollar gekostet.

Auf Platz drei kommt der Shanghai Tower, der noch bis vor Kurzem das zweithöchste Gebäude der Erde war. Er misst 632 Meter, hat 128 Etagen und die höchste Aussichtsplattform der Welt. Auf einer Höhe von 561 Metern können Besucher seit 2016 ihren Blick über die Metropole Shanghai schweifen lassen. In dem Gebäude gibt es insgesamt 106 (!) Aufzüge, die Besucher in die verschiedenen Stockwerke und die Aussichtsplattform bringen.

Den zweiten Platz belegt der Merdeka PNB 118 Tower mit 678 Metern Höhe in Kuala Lumpur, Malaysia. Es ist das höchste Gebäude Südostasiens und überholte damit den Shanghai Tower. Der Wolkenkratzer ist zwar noch im Bau, hat seine Gesamthöhe aber bereits erreicht und soll in diesem Jahr noch fertig gestellt und eröffnet werden. Auf 118 Stockwerken werden sich auf dem Großteil Büros befinden, 18 Stockwerke sollen Luxus-Hotels vorbehalten sein und weitere 18 für eine Skylobby und Aussichtsetagen. Auf sieben Stockwerken soll zudem ein Einkaufszentrum entstehen.

Das höchste Gebäude der Welt ist nach wie vor der Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern Höhe. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 steht der Burj Khalifa an der Spitze und ist seitdem eine weltberühmte Attraktion, die jedes Jahr Besucher aus aller Welt anlockt. Im Gebäude gibt es zwei Aussichtsplattformen, von denen sich die Aussicht genießen lässt. Außerdem beherbergt der Wolkenkratzer die höchstgelegene Lounge der Welt im 152., 153. und 154. Stockwerk.

(Daten stammen von statista und Emporis)

(joko)