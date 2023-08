Testen Sie Ihr Wissen! Wie gut können Sie noch Mathe?

Frage 4

Louis steht gelangweilt in einer Warteschlange. Er stellt fest, dass die Anzahl der Personen in der Schlange ein Vielfaches von 3 ist und dass vor ihm genauso viele Personen stehen wie hinter ihm. Er sieht zwei Freunde, die beide hinter ihm in der Schlange stehen, einer an der 19. Stelle und der andere an der 28. Stelle in der Schlange. An welcher Stelle in der Schlange steht Louis?

(A) an 14.

(B) an 15.

(C) an 16.

(D) an 17.

(E) an 18.