Quiz Wie gut können Sie noch Mathe?

Für die einen war es das unbeliebteste Unterrichtsfach in der Schulzeit, manche Schülerinnen und Schüler hatten aber auch Spaß daran: Mathematik. Die Lust an Mathematik will der gemeinnützige Verein Mathematik­wettbewerb Känguru bei noch mehr Schülerinnen und Schülern wecken. Einmal im Jahr wird deshalb der Känguru-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 13. Klasse veranstaltet.