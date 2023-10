Martinssingen 2023 Drei schnelle und einfache Wege, eine Laterne zu basteln

Zuerst den Flaschenhals abschneiden, dann mit einer Nadel auf beiden Seiten der Flasche Löcher hineinstechen und diese mit einer Kulispitze vergrößern, dann zwei gleichlange Fäden abschneiden und diese auf beiden Seiten der Flasche einfädeln und miteinander verknoten. Anschließend das Papier nehmen, mittig falten und dann die Kanten zur Mitte falten, danach an der mittleren Falz breite Schnitte setzen und die Seiten mit schmalen Schnitten versehen. Danach die Flasche in das Papier wickeln und es mit Tesafilm fixieren. Danach die Fäden verknoten und diese an den Laternenstab hängen. Und fertig ist die Fünf-Minuten-Lampe.