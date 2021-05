Tückische Tropenkrankheit : Durchbruch für einen Impfstoff gegen Malaria

Rund 400.000 Menschen weltweit sterben jedes Jahr an Malaria, zwei Drittel davon sind Kinder. Bis heute gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Nun haben Wissenschaftler erstmals eine Vakzine mit hoher Wirksamkeit entwickelt. Sie könnte der Durchbruch in der künftigen Behandlung sein.

Sie kann nach einer erlebnisreichen Reise ein später Fluch werden: eine Infektion mit Malaria. Die Gefahr reist vor allem beim Besuch afrikanischer Länder oder in Asien immer mit. 219 Millionen Malariafälle registrierte die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2017 – 92 Prozent davon in Afrika. Zwar gibt es Mittel zur Prophylaxe und auch Arzneien zur Behandlung. Sie müssen aber akribisch vor, während und nach einer Reise in Risikogebiete eingenommen werden. Außerdem beobachten Mediziner gegen manche der gängigen Medikamente zunehmend Resistenzen der Erreger. So sterben nach Angabe der WHO jährlich rund 400.000 Menschen weltweit an Malaria, zwei Drittel davon sind Kinder unter fünf Jahren. Auch deshalb arbeiten Wissenschaftler seit Jahren an einem Impfstoff gegen diese tückische Erkrankung, die auch lange Zeit nach der Infektion unbehandelt immer wieder aufflackern kann.

Jetzt ist es Forschern an der Universität Oxford erstmals gelungen, einen Malaria-Impfstoff zu entwickeln, der den Anforderungen der WHO standhält. Die Organisation fordert von einer solchen Vakzine eine Wirksamkeit von mindestens 75 Prozent. Die Forscher um Adrian Hill vom Jenner-Institut der Universität Oxford testeten das Präparat mit dem Namen R21/Matrix-M in einer Phase II-Studie in Burkina Faso. 450 Kinder im Alter von fünf bis 17 Monaten erhielten das neue Medikament in zwei Konzentrationen, die Kontrollgruppe bekam einen Tollwutimpfstoff. Die Kinder bekamen zunächst drei Impfdosen. Das Vakzin erwies sich laut Angaben der Forscher als gut verträglich und effektiv.

Info Keine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch Meldepflicht In Deutschland ist die Malaria eine meldepflichtige Erkrankung. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Um die Gefahr einer Erregerweitergabe durch Blut zu verhindern, sind Menschen, die Risikogebiete bereist haben oder eine Erkrankung durchgemacht haben, von der Blutspende ausgeschlossen. R21/Matrix-M Der neue Impfstoffkandidat enthält unter anderem Teile des Sporozoitenproteins, die an das Oberflächenprotein des Hepatitis-B-Virus (HBsAG) gekoppelt wurden. Er baut auf dem Impfstoffkandidaten RTS/S auf, der bereits seit Jahren in Pilotstudien getestet wird. Pläne Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben während der Corona-Pandemie zusätzlich 140 Millionen Euro für den Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Aids, Tuberkulose und Malaria bereitgestellt. Die WHO verfolgt das Ziel, dass bis zum Jahr 2025 25 Länder frei von Malaria sein sollen.

Im Untersuchungszeitraum von sechs Monaten entwickelten 29,5 Prozent der Kinder, die eine niedrige Dosis erhalten hatten, und 26 Prozent mit einer höheren Impfstoff-Dosis eine klinische Malaria. In der Kontrollgruppe mit Tollwutimpfstoff waren es 71,4 Prozent. Vor allem die höhere Dosierung rief eine starke und nachhaltige Antikörperantwort hervor. Auch nach einem Jahr blieb nach Angabe der Forscher die Wirksamkeit in der Gruppe mit dem höherdosierten Adjuvans hoch bei 77 Prozent. Eine Auffrischimpfung nach zwölf Monaten brachte auch die zu diesem Zeitpunkt gesunkenen Antikörperwerte wieder auf den Höchststand.

Auch wenn es sich dabei um eine vergleichsweise kleine Studie handelt und die Ergebnisse zunächst nur in einem Vordruck des Fachmagazins The Lancet stehen: Die Ergebnisse aus Oxford sind in der Malariaforschung als Erfolg zu werten und könnten ein Durchbruch in der Bekämpfung dieser tückischen Krankheit sein. Denn die meisten Bemühungen der Wissenschaft waren bisher mäßig erfolgreich. Nur ein möglicher Kandidat wirkte in jüngeren Studien überhaupt nennenswert, reichte an das von der WHO geforderte Profil aber nicht heran.

Die besondere Schwierigkeit in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Malaria liegt in der extrem komplizierten Biologie des Erregers. Die Parasiten der Gattung Plasmodium durchlaufen in ihrem Lebenszyklus mehrere Entwicklungsstadien an verschiedenen Orten und in gleich zwei Wirten. Mögliche Angriffsflächen für Arzneien wechseln also permanent. Hauptwirt und Überträger der Plasmodien ist das Weibchen der Anopheles-Mücke. In ihrem kurzen Leben legt sie Tausende von Eiern – bevorzugt in stehende warme Gewässer der tropischen Klimazonen. Für die Versorgung der Brut braucht das Weibchen Blut. Sticht ein infiziertes Weibchen einen Menschen, überträgt es dabei die einzellige Sporozoiten des Malariaerregers. Innerhalb weniger Minuten nisten diese sich zunächst in den menschlichen Leberzellen ein. Dort ändern sie das erste Mal ihre Form und wachsen zu vielkernigen Gebilden heran (Schizonten). Diese wiederum spalten sich nach wenigen Tagen in einkernige Abkömmlinge auf, die Merozoiten. Sie dringen jetzt ins Blut ein und befallen dort die roten Blutkörperchen. Die Merozoiten entwickeln sich wieder zu Sporozoiten, die jetzt nicht in den Leberzellen, sondern in den roten Blutkörperchen zu vielkernigen Gebilden heranwachsen. Bei ihrem Zerfall in viele Merozoiten platzen die roten Blutkörperchen. Immer neue Merozoiten gelangen so wieder in die Blutbahn, befallen weitere rote Blutkörperchen und so weiter. Eine Kettenreaktion, die sich immer weiter fortsetzt, wenn nicht frühzeitig behandelt wird.

Es gibt drei verschiedene Malaria-Arten, für die unterschiedliche Plasmodien-Arten verantwortlich sind. Sie unterscheiden sich in Inkubationszeit, Krankheitsrhythmus und Schwere des Verlaufs. Hauptsymptom der Malaria sind Fieberschübe, die in einem bestimmten zeitlichen Muster wiederkehren. Immer dann, wenn im Körper Blutkörperchen zerplatzen und eine neue Generation Erreger freigesetzt wird. Bei der Malaria tertiana geschieht dies regelmäßig alle 48 Stunden. Die Fieberattacken können sich bis zu 20 Mal im Rhythmus wiederholen und klingen dann in der Regel ab. Die Malariaform ist selten tödlich, aber auch nach Jahren kann es noch zu Rückfällen kommen. Bei der Malaria quartana leidet der Betroffenen etwa alle drei Tage an Fieberschüben. Die gefährlicheste Form ist die Malaria tropica. Sie macht 90 Prozent der Malaria-Todesfälle aus. Ihr Verlauf ist oft unregelmäßig und untypisch, Fieberschübe treten nicht in einem erkennbaren Muster auf.

Wird die Infektion nach den ersten Fieberattacken nicht behandelt, dauert der Zyklus der Plasmodien an. Die meisten von ihnen bleiben als Merozoiten in der Blutbahn und vermehren sich weiter. Durch das Zerstören roter Blutkörperchen können die Organe nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden. Im schlimmsten Fall versagen sie, oder der Patient fällt ins Koma.

Im Prinzip ist die Malaria gut behandelbar und auch heilbar. Es gibt eine ganze Reihe von Arzneien, die den Erreger abtöten können. Einen 100-prozentigen Schutz gibt es aber nicht. Auch Resistenzen gegen manches Mittel beobachten Mediziner immer häufiger. Und weil Symptome auch erst Monate nach einer Reise in kritische Gebiete auftreten können, verläuft die Krankheit oft lange Zeit unbemerkt. Dabei ist eine frühzeitige Diagnose entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Wer also nach einer Reise in ein Malaria-Risikogebiet wiederkehrende Fieberschübe bekommt, sollte dringend unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

R21/MM ist nicht der erste Hoffnungsträger für eine Impfstoff gegen Malaria. Aber es ist die erste Vakzine, dem Wissenschaftler eine nenneswerte Wirksamkeit nachweisen könnten. Es ist eine Weiterentwicklung des Präparats mit dem Namen RTS/S, das Mediziner bereits seit einigen Jahren testen. RTS/S bisher der aussichtsreichste Kandidat bei der Impfstoffsuche. Er hat eine positive Einschätzung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten, und die WHO hat Pilotstudien zugelassen, die seit 2019 in Kenia, Malawi und Ghana laufen. 650.000 Kinder wurden nach Angabe der WHO dort bereits damit geimpft. In einer früheren Studie shatte RTS/S die Zahl der Infektionen um 39 Prozent gesenkt, – allerdings erst nach vier Impfungen.