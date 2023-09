Ist „öffentliche Beschämung“ wirksam? Forscher zweifeln am Sinn von Klimaprotest gegen Superreiche

Klimaaktivisten haben im vergangenen Monat auf der spanischen Insel Ibiza eine 300-Millionen-Dollar-Superjacht besprüht, die der Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie gehört. Die Demonstranten hielten ein Schild hoch, auf dem stand: „Ihr konsumiert, andere leiden“. Es war nur eine von mehreren ähnlichen Aktionen in den letzten Monaten. In der Schweiz störten rund 100 Aktivisten Europas größte Privatjet-Verkaufsmesse in Genf, indem sie sich an die Gangways der Flugzeuge ketteten. In Spanien verstopften Aktivisten Löcher auf Golfplätzen, um gegen den hohen Wasserbedarf dieser Sportart während heißer Trockenperioden zu protestieren.