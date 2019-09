Neue Studie zeigt : Lehrermangel an deutschen Grundschulen bis 2030 ist viel größer als gedacht

Lehrermangel an deutschen Grundschulen bis 2030 ist viel größer als gedacht

Immer mehr Lehrer werden an deutschen Grundschulen fehlen. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Gütersloh Im kommenden Jahrzehnt wird der Lehrermangel an deutschen Grundschulen größer sein als erwartet. Darauf kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung.

Im Jahr 2025 würden mindestens 26.300 Absolventen für das Grundschulamt fehlen, heißt es in der am Montag in Gütersloh veröffentlichen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Im vergangenen Oktober sei die Kultusministerkonferenz (KMK) noch von lediglich 15.300 fehlenden Lehrkräften ausgegangen.