Steigender Konsum bereitet Experten Sorge Warum Lachgas keine harmlose Partydroge ist

Lachgas wirkt auf das zentrale Nervensystem – und dies unmittelbar. Atmet man Lachgas ein, gelangt es über die Lungen direkt in den Blutkreislauf und von dort ins Gehirn. Dort blockiert das Gas spezielle Rezeptoren und beeinträchtigt so die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen. Schon nach wenigen Sekunden treten erste Effekte auf. Je nach Konzentration hat Lachgas einen schmerzlindernden bis narkotisierenden Effekt. In niedriger Dosierung (ab einer Konzentration von 20 Prozent) wirkt es schmerzstillend, bei einem Anteil von etwa 50 bis 70 Prozent in der Atemluft setzt die betäubende Wirkung ein. Üblich ist im medizinischen Bereich ein N 2 O-Gehalt zwischen 30 und 50 Prozent. In dieser Konzentration macht das Gas den Patienten schläfrig und entspannt. Nach dem Absetzen lässt seine Wirkung bereits nach wenigen Minuten wieder nach.