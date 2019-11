Künstliche Intelligenz : Keine Angst vor digitalen Maschinen

Beim Thema Künstliche Intelligenz steht häufig die Faszination für die Fähigkeiten der Supercomputer im Mittelpunkt. Viele Forscher fordern längst eine breitere Debatte, damit die Gesellschaft auf die neue Technologie vorbereitet ist.

Wrobel sieht die Einsatzmöglichkeiten der selbstlernenden Computer so weitreichend und vielseitig, dass er gern mit einem anderen Beispiel kontert: Niemand würde heute mehr fragen, wozu man elektrischen Strom verwenden könne. Elektrizität gehört längst zum Alltag, KI ist in schnellen Schritten auf dem Weg dahin. Die NRW-Akademie der Wissenschaften und Künste hat diese Technologie deshalb in den Mittelpunkt eines Thementages gerückt.

Das Problem der Entwicklung von KI liegt hierzulande nicht in der Forschung. Da können sich deutsche Wissenschaftler, auch viele aus NRW, und nationale Forschungsverbünde mit der internationalen Konkurrenz messen oder gehören zur Spitzengruppe, urteilt Wrobel. Doch kleine, erfolgreiche Startups der Branche ereilt in Deutschland oft das gleiche Schicksal: Sie werden von ausländischen Firmen aufgekauft. Hierzulande fehlt es an Wagniskapital, damit die innovativen KI-Unternehmen zu einer europaweit relevanten Größe wachsen können.

Doch meistens richtet sich der Blick auf KI auf den falschen Fokus: Wenn über lernende Computer gesprochen wird, liegt die Aufmerksamkeit schnell bei den herausragenden oder überraschenden Fähigkeiten der Algorithmen und der Superrechner. Immer neue Anwendungsbeispiele sorgen für Faszination. Wie viele andere KI-Forscher fordert auch Stefan Wrobel eine nötige stärkere Einbindung der Gesellschaft. NRW will mit der Kompetenzplattform KI.NRW nicht nur Wirtschaft und Mittelstand bei der Einführung der neuen Technologie beraten. Das Fraunhofer-Institut in St Augustin hat in der Bildungsinitiative „Roberta – Lernen mit Robotern“ neue Konzepte entwickelt, die an junge Menschen in Schulen und in der Ausbildung, aber auch als Weiterbildung für Beschäftigte digitale Kompetenz vermitteln soll. Viele Forscher denken laut über eine deutliche Ausweitung des Schulfachs Informatik nach, das schon in der Grundschule auf dem Lehrplan stehen sollte. „Wir müssen die Jugend in die digitale Zukunft führen“, sagt Wrobel.