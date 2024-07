Kritischer Zustand der Gewässer Ein neuer Kipp-Punkt fürs Klima?

Nun fordern Meeresforscher, ein weiteres Phänomen in die Liste dieser planetaren Grenzen aufzunehmen: den zunehmenden Sauerstoffmangel der Gewässer. Sie sehen diese empfindlichen aquatischen Ökosysteme, die ein essentieller Teil auch unserer Lebensgrundlage sind, zunehmend in Gefahr. Anlass sind die aktuellen Ergebnisse einer internationalen Studie, an der auch Experten des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel, beteiligt waren. Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Nature Ecology and Evolution“.