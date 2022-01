Kolumne Dozentenleben : Semesterende – und nun?

Karin Wilcke ist selbstständige Studienberaterin und Dozentin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Viele Erstsemester haben ihre Hochschule noch gar nicht richtig kennengelernt. Lethargie macht sich breit. Vielleicht liegt das auch am falschen Studienfach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Wilcke

In vier Wochen endet schon die Vorlesungszeit des Wintersemesters, und viele Erstsemester zweifeln gerade an ihrer Studienwahl. In der Hochschule waren sie kaum, die tollen Partys für Erstis haben gar nicht stattgefunden, und mit ihrem Studienfach sind sie auch nicht so richtig warm geworden.

Da hatte im Herbst ein neuer Lebensabschnitt begonnen, der bisher noch gar nicht wirklich fühlbar wurde: Kein Umzug an den Studienort, erstmal im Kinderzimmer bleiben und dem Distanzunterricht im Schlafanzug folgen. Alles so schon aus der Schulzeit bekannt. Alle Freunde sind auch noch in der Nähe, die Grüppchen am Sportplatz finden sich weiterhin zusammen, wie früher. Lethargie macht sich breit.

Dabei stünde jetzt für alle Zweifelnden eigentlich eine Entscheidung an: für oder gegen das gewählte Studienfach. Sich dafür zu entscheiden, sieht auf den ersten Blick nach dem viel gemütlicheren Weg aus, denn es bleibt ja alles beim Alten. Das Studium fortzusetzen heißt aber, jetzt wirklich aktiv zu werden, sich im Sommersemester möglichst viele Präsenzveranstaltungen auszusuchen und möglichst viel Zeit an der Uni zu verbringen. Nach so einer „Vor-Ort-Kennenlernphase“ hat man entweder die Liebe zum Studienfach entdeckt oder gibt es leichten Herzens auf.

Diejenigen, denen es jetzt schon an der Motivation dafür hapert, können sich ab sofort um einen Ausbildungsplatz bewerben oder über einen Fach- oder Hochschulwechsel nachdenken. Da ist es nützlich, eine Liste mit den eigenen Interessen, Begabungen, Vorlieben und Abneigungen zu erstellen und zu überlegen: Was hat mir an meinem Studium gefallen, was nicht? Welche Inhalte haben mich interessiert? Warum habe ich es überhaupt gewählt? Welche Rahmenbedingungen wünsche ich mir? Finde ich die eher in einer Ausbildung? Oder in einem Fachhochschulstudium mit Praxisanteilen? Kann ich kurzfristig ein Praktikum machen oder mich im Netz über Inhalte informieren? Wie sieht denn der mögliche spätere Berufsalltag aus? Ist es das, was ich machen möchte? Gibt es besondere Angebote für Abiturienten? Die Beschäftigung mit diesen Fragen vermittelt oft schon neuen Schwung, die Lust, etwas anzufangen.