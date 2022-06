Stiftung Warentest : Klimageräte im Test - Welches kühlt am besten?

Düsseldorf Die deutsche Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat einen neuen Test veröffentlicht, bei dem Klimageräte miteinander verglichen wurden. Wir stellen die Ergebnisse vor.

Bei den immer heißer werdenden Sommern in Deutschland ist ein Klimagerät eine sinnvolle Anschaffung. Die gängige Frage in diesem Zusammenhang lautet: Splitgerät oder Mono­block? Der maßgebliche Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass das Splitgerät aus einem Innen- und Außengerät besteht und fest installiert wird, während Monoblock-Geräte mobil sind und sich überall in der Wohnung aufstellen lassen.

Für die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat sich diese Frage allerdings erübrigt, da Monoblöcke weniger gut kühlen, sich als weniger energieeffizient herausstellten und dem Klima damit langfristig erheblichen Schaden zufügen. Obwohl die Kältemittel von Splitgeräten umweltschädlicher sind, die Splitgeräte teurer in der Anschaffung und die Geräte deutlich aufwendiger zu installieren sind, überwogen die Vorteile. Diese können fest installiert werden, lassen sich per App bedienen und besitzen eine vergleichbar gute Kühlleistung. In dem Test der Stiftung wurden ausschließlich Splitgeräte berücksichtigt, sechs der acht geprüften Geräte befand die Verbraucherorganisation in ihrem Bericht für „gut“, zwei bekamen die Note „befriedigend“.