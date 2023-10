Winter 2023 In Australien kündigen sich heftige Waldbrände und Hitzewellen an – Grund ist El Niño

Angesichts des Wetterphänomens El Niño kündigen sich in Australien eine heftige Waldbrandsaison und ausgeprägte Hitzewellen an. Der derzeit im Pazifik feststellbare El Niño falle mit einer ungewöhnlichen Hitzewelle im australischen Frühling zusammen, erläuterte der Klimaexperte Karl Braganza von der australischen Meteorologiebehörde am Dienstag. Daher werde der Sommer in Australien „heißer als im Durchschnitt und mit Sicherheit heißer als in den vergangenen drei Jahren ausfallen“.