Miese Ernten, hohe Preise Wie der Klimawandel das Einkaufen verändert

Der Lebensmitteleinzelhandel bemüht sich, die Auswirkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten. Bei Obst und Gemüse schaue man, ob und welche Alternative es bei im Hinblick auf das jeweilige Anbauland gebe und strebe eine Risikostreuung an, sagt ein Rewe-Sprecher. So beschaffe man etwa Steinobst aus Italien und Spanien. Mithilfe neuer Techniken sei es möglich gewesen, den Erdbeer-Anbau in Spanien zu optimieren und die Einflüsse des Klimas zu minimieren. Mit Griechenland ist ein weiteres Ursprungsland erschlossen worden.