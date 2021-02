Weniger Stickoxide im Corona-Jahr : So sauber war die Luft in deutschen Städten noch nie

So sauber war die Luft in deutschen Städten noch nie

Geräte zur Messung von Feinstaub und Stickoxiden stehen an der Luftmessstelle Stuttgart am Neckartor (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Zumindest etwas Gutes hat die Pandemie den Bürgern gebracht: Bessere Luft in den Städten. Denn der Zwischenbefund des Umweltbundesamtes zur Luftreinheit in 2020 zeigt klar: Es gab weniger Stickoxide und weniger Feinstaub.

Wie aus den am Dienstag vorgestellten vorläufigen Daten der Länder und des UBA hervorgeht, war die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid in deutschen Städten im vergangenen Jahr so gering wie noch nie seit Beginn der Messungen.