Ergebnisse des Weltklimarats : Fünf wichtige Erkenntnisse aus dem neuen UN-Klimabericht

Genf Der Weltklimarat hat an diesem Montag einen alarmierenden Klimabericht vorgelegt. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den mehr als 3000 Seiten.

Der Weltklimarat bündelt in dem am Montag vorgestellten Bericht den aktuellen Wissenstand zur Erderwärmung und deren Folgen. Hier sind fünf wichtige Erkenntnisse im Überblick:

Der Mensch ist schuld

Ziele von Paris

Fast alle Staaten der Welt haben sich zu den Pariser Klimaschutzzielen von 2015 bekannt, die globale Erderwärmung bis 2100 auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts beschränken zu wollen, möglichst auf unter 1,5 Grad. Doch die 1,5-Grad-Schwelle wird dem Bericht zufolge schon in den 2030er Jahren überschritten, früher als in vorherigen Prognosen. Und zwar in allen fünf verschiedenen Szenarien, die die Wissenschaftler angenommen haben und die darauf basieren, wie stark oder wenig stark die Emissionen eingeschränkt werden. In drei der fünf Szenarien ist auch das Zwei-Grad-Ziel nicht zu halten.