Von der Antarktis gelöst Weltgrößter Eisberg erstmals seit Jahrzehnten in Bewegung

Andrew Fleming, ein Experte des Polarforschungsprogramms British Antarctic Survey, erklärte am Freitag in der BBC, der Eisberg drifte bereits seit einem Jahr, lege offenbar an Geschwindigkeit zu und ziehe nun anscheinend an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel vorbei, unterstützt von Wind und Meeresströmungen. Er habe sich bei Kollegen erkundigt, ob es möglicherweise eine Veränderung der Schelfwassertemperaturen gegeben habe, was die Entwicklung ausgelöst haben könnte, „aber es besteht Konsens, dass die Zeit einfach gekommen war“, sagte Fleming der BBC. Der Eisberg sei ausreichend geschrumpft, um den Halt am Boden zu verlieren und sich zu bewegen.