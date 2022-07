Angekommen in Rees: Nicht zu anstrengend, sehr spaßig und gleichzeitig erholsam waren die knapp 40 Kilometer von Wesel über Xanten nach Rees. An einem kühleren Tag wäre auch die etwas längere Tour nach Emmerich drin gewesen. Rees ist als Etappen-Zielort aber auch schön. An der Reeser Rheinpromenade kann man den Tag in Cafés und Restaurants ausklingen lassen. Fazit: Es hat sich gelohnt, mit dem Fahrrad loszufahren und den Niederrhein zu erkunden.