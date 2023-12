„Schnellstraße für Tiefdruckgebiete“ Warum es zurzeit viel regnet

Wenn man sich in diesen Tagen vor die Türe wagt, bleibt man nur selten trocken. Das hat unter anderem mit dem Jetstream zu tun, also ein schneller, bandförmiger Windstrom. Dieser befindet sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in etwa zehn Kilometern Höhe, ist zurzeit stark ausgeprägt und schlägt nur leicht nach Norden oder Süden aus. Damit ist er so etwas wie eine „Schnellstraße für Tiefdruckgebiete“. „Wenn wir eine glatte Strömung haben, dann folgt ein Tief dem anderen“, erklärte DWD-Meteorologe Christian Herold. „Das ist typisch für so milde Winter.“